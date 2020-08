Il giorno di Friedkin, una firma per volare. Totti: "Ci sto pensando"

Dan Friedkin oggi diventerà il venticinquesimo presidente della storia della Roma. I legali dei due americani hanno appuntamento questa mattina (ore 10 italiane) in videoconferenza tra Roma, Londra e New York per la firma sui contratti definitivi. Al termine della giornata dovrebbe arrivare un videomesaggio di Friedkin per i romanisti. C'è tanto da fare e subito oggi Dan e Ryan si metteranno al lavoro in collegamento col CEO Fienga e il vicepresidente Baldissoni.

Nelle intenzioni del nuovo proprietario sembra esserci il reinserimento nei quadri societari di Francesco Totti, con il quale ha già avuto dei contatti per interposta persona nei mesi scorsi. E lo stesso ex capitano ha postato su Instagram una frase che lascia aperta la possibilità di un ritorno: "Ci sto pensando...". Per Totti sarebbe impossibile dire 'no' ad una chiamata della Roma, ma i pensieri sono tanti considerando anche la nuova avventura avviata nello scouting.

Per il momento non ci saranno rivoluzioni: si valutano vari profili per il ruolo di ds, tra i quali Ramon Planes e Paratici della Juventus. Si lavorerà velocemente all'uscita dalla Borsa, a ottobre invece si cambierà tutto il cda, mentre sarà Ryan a stazionare con maggior frequenza a Roma. Al momento i due non possono sbarcare per la situazione legata al Coronavirus. La progettualità dei nuovi proprietari sarà spalmata su un triennio, con l'obiettivo di sistemare i conti, ripartendo, salvo colpi di scena, da Fonseca.

