Ieri i giocatori si sono affacciati a Trigoria per svolgere rapidamente il tampone. La squadra tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio dopo che tutti i componenti del gruppo squadra avranno avuto l’esito dei tamponi. Ieri i calciatori praticamente non si sono neppure incrociati perché sono rimasti nel centro sportivo giusto il tempo dell’esame. Da oggi, però,tutti di nuovo in campo: la Roma si allenerà oggi e sabato al pomeriggio, domenica in mattinata.

