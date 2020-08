Ieri i tamponi, oggi il primo allenamento

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Il primo giorno della nuova stagione giallorossa è filato via liscio senza troppo clamore e soltanto con una manciata di tifosi presenti davanti ai cancelli di Trigoria. A tre settimane di distanza dall’eliminazione contro il Siviglia si è rimessa in moto la macchina della Roma, con i giocatori che sin dalle 8.30 di ieri mattina (Spinazzola, Mkhitaryan e Pedro tra i primi ad arrivare) si sono presentati all’interno del centro sportivo per sottoporsi al tampone che permette di rilevare eventuali positività al Covid-19. Per alcuni calciatori si è trattato di una semplice toccata e fuga - la società ha predisposto una postazione per svolgere i test direttamente all’interno delle automobili - mentre altri come Zaniolo e Pellegrini, che già ad inizio settimana erano stati controllati, ne hanno approfittato per svolgere anche un lavoro in palestra. Oggi alle 18 inizierà il primo allenamento della stagione, con Fonseca che avrà a disposizione la bellezza di 30 giocatori: out Pedro, Pastore, Schick, Perez e Mirante. Intanto si sta piano piano delineando il programma delle amichevoli della Roma: il 5 settembre l’avversario sarà il Benevento, mentre il 9 i giallorossi giocheranno in casa del Frosinone un test a porte chiuse. Si sta definendo anche il terzo ed ultimo impegno: la società è al lavoro per organizzare un’amichevole di alto livello.