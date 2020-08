I tifosi a Messi: “Impara da Totti la fedeltà”

A Barcellona è scoppiato il caso Messi e i tifosi si sono spaccati su quella che è stata la decisione del numero dieci. In particolare sui social network sono esplose le proteste, alcune contro la società ritenuta responsabile dell'accaduto, altre contro il giocatore argentino stesso. Tutto è nato da un post in cui Messi viene paragonato a Totti, storico numero 10 della Roma. La frase che si può leggere, "L’avevo immaginato in questo modo, doveva andare così", viene accompagnata dal video di addio dello storico capitano giallorosso. Non un paragone calcistico quindi, ma di attaccamento alla maglia e ai tifosi soprattutto. Sotto al post si è ovviamente aperto il dibattito con chi sosteneva che "Totti ha sempre rispettato i tifosi, mentre Messi non lo ha fatto. E’ inferiore rispetto al romanista", mentre altri hanno sfruttato l'occasione per attaccare direttamente il capitano blaugrana: "Amore incondizionato per il club. Che Messi vada via".

(corsera)