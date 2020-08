I giallorossi nel mondo Konami con Pes 2021

Una nuova partnership: Roma e Konami. Un connubbio, a quanto pare, a lungo termine. Saranno contenti i ragazzi, quelli che amano la playstations. L’annuncio è stato dato ierimattina. Quindi, il nome Roma, lo stemma e i kit ufficiali del club giallorosso saranno esclusiva assoluta della serie eFootball PES, facendo di eFootball PES 2021 l’unico videogioco di calcio per console a includere la Roma nella sua completezza, senza nomi storpiati per via dei diritti mancanti. Una novità di Pes 2021 sarà anche lo stadio Olimpico, che nel gioco è stato ricreato con precisione dai designer di Konami. Che si impegna costantemente a offrire un’esperienza che renderà orgoglioso il popolo giallorosso.

(Il Messaggero)