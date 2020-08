Sconfitta in amichevole per la Roma Primavera contro la Viterbese in trasferta. Contro la squadra di Serie C allenata da Maurizi non hanno fatto la differenza Riccardi e Bouah, in campo dal 1’ . I padroni di casa passano in vantaggio su calcio di rigore con Bensaja. La reazione giallorossa arriva con il gol di Ciervo, servito da Zalewski. Sul finale una Roma stanca e confusa in difesa, concede il bis a Baschirotto.

(Gasport)