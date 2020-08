Genoa, Jesus primo obiettivo. Lo vuole Maran

Il Genoa cerca di rafforzarsi in vista dell'inizio della prossima stagione. L'arrivo di Maran sulla panchina e di Faggiano come direttore sportivo sono solo la base di come la società stia cercando di rinnovarsi e di creare un gruppo per evitare di ripetere il finale della scorsa stagione. Tra i propri obiettivi di mercato sembra che i rossoblu abbiano messo nel mirino Juan Jesus, difensore centrale della Roma, che il tecnico Maran voleva già la scorsa stagione quando si trovava a Cagliari.

(gasport)