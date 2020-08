Friedkin, silenzio e lavoro: arriverà per il campionato

Il giorno in cui il nuovo proprietario della Roma Dan Friedkin, accompagnato dal figlio Ryan, potrà finalmente sbarcare nella Capitale si avvicina. Sembra infatti che il tycoon texano abbia scelto di presentarsi il giorno della prima di campionato, nonostante non potrà godere dello stadio Olimpico pieno e della Curva Sud pronta a cantare novanta minuti per i colori giallorossi. Intanto però alcuni entusiasmi sembrano essere scemati dopo che, a distanza di dieci giorni dal closing, Friedkin ha scelto una strada mediatica più silenziosa, senza video, interviste o comunicati in cui si possa leggere qualche sua dichiarazioni. I due texani però, padre e figlio, insieme al Ceo Guido Fienga hanno lavorato duramente per garantire il migliore dei futuri al club, toccando argomenti fondamentali: l’opa, il completamento dell’aumento di capitale, l’eventuale delisting e, ovviamente, le mosse da effettuare sul mercato.

(Il Messaggero)