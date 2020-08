Friedkin: «Felici di entrare nella vostra famiglia»

I Friedkin, annunciando di aver preso la Roma, usano le immagini su misura: Zaniolo in azione e Dzeko in primo piano con la fascia di capitano. Dan Friedkin, ha messo per iscritto la sua felicità per la nuova avventura: “Siamo entusiasti di unirci alla famiglia della Roma e – citando quanto scritto di recente da un tifoso – di rilevare il nostro club iconico e renderlo uno dei principali nomi nell’universo calcistico.- È esattamente ciò che intendiamo fare. Il nostro impegno nei confronti della Roma è totale. Saremo molto presenti a Roma, una città che occupa un posto speciale nei nostri cuori, mentre ci imbarchiamo in questo emozionante viaggio"

Avanti con Fienga, totem del nuovo corso e invitato a Londra domani da Ryan Friedkin Poi il messaggio ai tifosi. “Non posso non riconoscere l’incredibile forza, la passione e la lealtà dei tifosi e della Curva Sud. Saremo al vostro fianco nello sviluppo della squadra e nella sfida per i trofei del futuro. Non vediamo l’ora di iniziare a lavorare e di cominciare la nostra nuova stagione“.

(Il Messaggero)