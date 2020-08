Fonseca torna e chiede chiarezza. Tamponi a tutti

Rientrerà la prossima settimana, Paulo Fonseca, e si confronterà con il plenipotenziario Guido Fienga. Il tecnico vuole capire se la società giallorossa, in particolare la nuova proprietà, ha deciso di puntare su di lui perché ci crede davvero, oppure solamente perché non c’è il tempo per pensare a un altro profilo di allenatore. Il portoghese infatti ha bisogno di sentire l'appoggio del club per riaprire un dialogo con lo spogliatoio trovando delle basi di intesa sulle quali ripartire per la prossima stagione. Nel frattempo, il club giallorosso continua a effettuare i tamponi ai giocatori di rientro dalle vacanze. Oggi toccherà anche a Nicolò Zaniolo sottoporsi al test, e, piano piano, a tutti quanti. Nel frattempo ha ripreso ad allenarsi ieri la Primavera.

(La Repubblica)