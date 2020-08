Fonseca resta a tre

Avanti con la difesa a tre. La seconda Roma targata Fonseca, ripartirà dal modulo che ha caratterizzato il finale della scorsa stagione: il 3-4-2-1. Lo conferma il fatto che a Trigoria non stiano cercando un terzino di ruolo ma un esterno in grado di fare tutta la fascia. Nello specifico, nei possibili scambi con la Juve con cui verrebbero prodotte plusvalenze: il club giallorosso ha escluso la possibilità di prendere De Sciglio (considerato un difensore che dà il meglio in una linea a 4) e inserito Romero, un centrale. Sul versante giallorosso è stata invece confermata la disponibilità ad ascoltare offerte per Kluivert e Under. Il turco, che interessa molto al Napoli, potrebbe rientrare in un discorso più ampio che prevede l'inserimento da parte del club azzurro di Maksmimovic. Un altro centrale che se arrivasse non escluderebbe comunque il ritorno di Smalling.

Intanto l'entourage di Florenzi continua a cercare la destinazione migliore tra Everton, Fiorentina, Atalanta e Juventus. Rientrato dal prestito al Valencia, l'ex capitano si sta allenando in questi giorni a Trigoria insieme a Olsen, Karsdorp, Coric e Antonucci.

(Il Messaggero)