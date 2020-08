Florenzi, Karsdrop, Olsen e Antonucci: c'è un tesoretto

La Roma in vista dell'inizio della prossima stagione e, soprattutto, del mercato di settembre, dovrà perfezionare la propria rosa. Per questo motivo alcuni giocatori, rientrati dai prestiti dello scorso anno, hanno già ripreso ad allenarsi a Trigoria pur sapendo che non rientrano nei piani della società. Tra questi ci sono Florenzi, Karsdorp, Olsen e Antonucci. Tutti verrebbero ceduti a titolo definitivo, anche perché in questo modo i giallorossi avrebbero la possibilità di mettere a bilancio delle plusvalenze per far rifiatare i conti. L'ex capitano piace molto in Italia soprattutto a Fiorentina, Atalanta, Cagliari e Juventus, senza considerare l'Everton che avrebbe fatto un sondaggio per il suo cartellino. L'olandese vorrebbe giocarsi le proprie chance nella Capitale, ma non rientra nei piani del tecnico. Il portiere svedese è in cerca di una squadra, e ha offerte da Bundeslinga e Premier League. Il giovane Antonucci, dopo l'esperienza al Setubal conclusasi non al meglio, è in cerca di riscatto e di continuità.

(gasport)