Femminile: l'As Roma conquista i primi tre punti. A Trigoria Pink Bari ko

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'As Roma femminile conquista i primi tre punti della stagione. Le giallorosse, dopo il pareggio all'esordio contro il Sassuolo, si sono imposte per 2-0 contro la Pink Bari sul sintetico del campo Di Bartolomei di Trigoria. La protagonista del match è il nuovo acquisto Lazaro che - entrata a inizio ripresa - ha dato un contributo fondamentale alle compagne che nel primo tempo avevano dominato la gara senza però trovare la rete. La spagnola ha prima conquistato il calcio di rigore trasformato da Andressa, poi ha firmato il raddoppio realizzando il secondo gol in altrettanti match. Giornata da incorniciare per la 2003 Corelli che, dopo aver dimostrato il suo valore in Primavera l'anno scorso, ha esordito in Serie A. Soddisfatta coach Bavagnoli che sottolinea le diverse occasioni non concretizzate dalla squadra: "Avevo chiesto una reazione e tanta attenzione ai dettagli e le ragazze sono state molto brave. Aver concretizzato poco è ciò che analizzeremo, ma abbiamo creato 4-5 occasioni veramente importanti". Ora testa alla prossima gara con l'Empoli.