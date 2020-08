Fazio-Villarreal. Florenzi verso l’Atalanta

La Roma continua a lavorare al mercato in uscita. Fazio piace al Villarreal, Juan Jesus è ad un passo dal Cagliari. In Turchia danno per fatto il trasferimento di Perotti al Fenerbahce per 1.7 milioni di euro e già oggi dovrebbe sostenere le visite mediche, ma i giallorossi non confermano. Santon non è convinto della destinazione Besiktas e preferirebbe il Lille, che ha chiesto informazioni. I probabili addii all’Atalanta di Castagne e Hateboer spingono Alessandro Florenzi verso Bergamo. Mentre il futuro di Schick sarà deciso dopo la Champions.

(Corsera)