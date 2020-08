Edin vuole la Juve. Se lo dice alla Roma l'affare si sblocca

La Juventus avrebbe scelto di mettere nel mirino in vista del prossimo mercato di settembre Edin Dzeko, attaccante della Roma. Il bosniaco, desiderio di Pirlo, sarebbe favorevole al trasferimento in bianconero e a giocare con Cristiano Ronaldo, che sembra essere d'accordo con l'arrivo dell'attaccante giallorosso per provare a competere nuovamente sia in Serie A ma soprattutto in Champions League. I giallorossi però per cederlo avrebbero imposto a Paratici due condizioni, nonostante a detta del nuovo proprietario Friedkin il giocatore sia incedibile. Il primo punto riguardo il rimpiazzo che la Roma dovrà prendere, nella Capitale deve arrivare un nuovo attaccante altrimenti Dzeko non potrà partire. Il secondo punto riguarda il fatto che dovrà essere proprio il bosniaco a esporsi per far sapere di voler essere ceduto alla Juve, prendendosi così tutte le responsabilità dei fatti. I bianconeri però, oltre che da queste condizioni, sono rallentati anche dalla situazione Higuain, con il quale si sta lavorando per la rescissione del contratto.

(Tuttosport)