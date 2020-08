Dzeko, tentazione Juventus: Pirlo lo preferisce a Milik

Alla Juventus un attaccante arriverà: in attesa di definire il futuro di Higuain, Pirlo ha individuato in Edin Dzeko l’uomo giusto per rinforzare il reparto offensivo: spalla perfetta per CR7, ha esperienza e tecnica e lavora molto per la squadra.

Il tecnico lo preferisce a Milik, con cui la Juve aveva già avviato i contatti prima dell’esonero di Sarri. Dzeko è tornato oggi a Roma dalla Croazia e presto parlerà col club: se sarà lui a chiedere di essere ceduto i giallorossi sono pronti a trattare. Il problema è l’ingaggio: guadagna 7 milioni a stagione e la Juventus vorrebbe alleggerire il monte stipendi.

(Gasport)