Dzeko-società, partita a scacchi Milik frena, Mandzukic si offre

La Roma ha cambiato approccio rispetto all'eventuale partenza di Dzeko. Dopo l'arrivo di Friedkin infatti, il club considera di nuovo il bosniaco come il centravanti titolare per la prossima stagione e si siederà ad ascoltare eventuali offerte soltanto se sarà direttamente il giocatore a proporle. Un cambio di strategia che ha spiazzato Edin che a Roma sta bene: un conto è andar via come ceduto, un altro come chi sbatte la porta a meno di un mese dall’inizio del campionato.

Inoltre la pista che porterebbe a Milik - considerato il sostituto ideal del bosniaco - sembra sempre più difficile da percorrere. Nei giorni scorsi, intermediari hanno proposto Mandzukic. Due mesi più giovane di Dzeko, dopo i sei mesi all’Al-Duhail, ha rescisso il contratto il 5 luglio e vuole tornare in Italia. È svincolato. Rappresenta un’opzione da inserire magari in rosa, difficile immaginarlo come l’eventuale sostituto di Dzeko. Discorso simile per Choupo-Moting. Il giocatore con passaporto tedesco non viene ritenuto un profilo idoneo al quale affidare l’attacco giallorosso. Più accessibile Piatek, ora all’Hertha Berlino.

(Il Messaggero)