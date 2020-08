Dzeko sì o no? La Juve ha già l'accordo e Milik apre alla Roma

La posizione della Roma rispetto all'eventuale cessione di Dzeko è chiara. Se si trova una soluzione che sia a costo zero, il via libera può arrivare, altrimenti la Roma sarà ben felice di avere ancora il bosniaco anche la prossima stagione. Fienga lo ha spiegato al centravanti in un colloquio telefonico. Il bosniaco ha fatto capire di essere pronto ad andare via, cosa che anche è stata confermata alla Juve dall’agente Martina, che due giorni fa ha visto a cena Paratici. Per essere un'operazione a costo zero, la Roma vuole Milik, ma il Napoli - oltre a Under e Riccardi - deve «accontentarsi» del cash che la Juve pagherebbe per il bosniaco. I giallorossi chiedono 15 milioni, la Juve pronta ad arrivare a 10.

A far cambiare le carte in tavola potrebbe essere l'Inter: per inserirsi nella trattativa però i nerazzurri devono prima cedere Lautaro Martinez al Barcellona.

(Gasport)