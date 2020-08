Dzeko piace alla Juve e Fienga tratta per Milik. Il mercato si fa a Londra

Il mercato della Roma in queste giornata passa attraverso Londra, dove il CEO Guido Fienga ha raggiunto Ryan Friedkin per gestire e capire quali saranno le trattative di mercato che i giallorossi dovranno effettuare in vista dell'apertura del calciomercato di settembre. Nella capitale inglese si tratta soprattutto con i club inglese, uno in particolare quello in cui milita Smalling. Il difensore sembra essere il primo colpo che l'era Friedkin vuole mettere a segno, dopo Pedro ovviamente. Inoltre prosegue la querelle di mercato che vede la Juventus interessata a Edin Dzeko, attaccante che il nuovo tecnico Pirlo avrebbe messo nella propria lista desideri. La Roma non vorrebbe lasciarlo partire, ma molto passerà attraverso le trattative con il Napoli per Milik, attaccante polacco che si era promesso a Sarri prima che venisse esonerato. Ora è cambiato tutto e non è da escludere che alla fine possa essere proprio l'attaccante polacco a vestire la maglia giallorossa.

(La Repubblica)