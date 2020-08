Dzeko-Juve e via al rodeo

L'era di Edin Dzeko alla Roma sembra essere arrivata al termine. L'attaccante bosniaco è infatti a un passo dal vestire la maglia della Juventus, che ha scelto il numero nove giallorosso come centravanti da regalare a Pirlo in vista della prossima stagione. La Juventus è pronta a versare nelle casse della roma dieci milioni più due di bonus, che però i giallorossi gireranno immediatamente al Napoli, insieme a Under e Riccardi, per provare a chiudere l'affare Milik, per il quale Fienga sta lavorando in questi giorni registrando un'apertura da parte del giocatore. C'è da sistemare il problema relativo all'ingaggio, il polacco chiede 5 milioni e i giallorossi sono arrivati a 4,5, ma le parti sono vicine.

(corsport)