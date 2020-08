Dzeko: il giorno della verità. Il cuore dice Roma, ma Edin resta solo per vincere

Oggi a Trigoria la Roma si raduna in vista della prossima stagione. La giornata sarà fondamentale sopratutto per un giocatore giallorosso: Edin Dzeko. Il bosniaco infatti incontrerà la società per decidere e discutere del proprio futuro. Il capitano è tentato dalla proposta della Juventus di Pirlo perché vuole vincere qualcosa in Italia, ma restare alla in giallorosso e provare a vincere sarebbe l'ideale per lui. Se la Roma proporrà un piano valido allora il numero nove potrebbe rimanere a guidare anche per la prossima stagione l'attacco di Fonseca, altrimenti per il suo cartellino il prezzo è stato fatto: 15 milioni di euro. Le alternative attualmente sembrano essere poche per i giallorossi però, l'unico profilo che piace è quello di Milik, dove però il Napoli chiede 40 milioni di euro a un anno dalla scadenza del contratto.

L'asse di mercato con i partenopei è comunque molto attivo. In azzurro dovrebbe finire Under, anche se Gattuso preferirebbe Veretout che però viene considerato un incedibile da Fonseca e non dovrebbe lasciare Trigoria. Sempre sponda Napoli potrebbe partire Riccardi, che però piace anche a Milan, Sassuolo e Cagliari. Chi sembra prossimo all'addio è invece Diawara, sponda Arsenal. Il club inglese sarebbe pronto a offrire 30 milioni di euro, ma i giallorossi vorrebbero inserire nella trattativa Torreira, per regalare a Fonseca un centrocampista che sappia impostare il gioco. Sempre in uscita ballano i nomi di Florenzi, che piace all'Everton, Olsen e Juan Jesus, che da tempo non rientrano più nel progetto giallorosso.

(gasport)