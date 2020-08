Dzeko, Fonseca, Fienga: i giorni del chiarimento

Domani la Roma si radunerà a Trigoria dando il via alla nuova stagione. I protagonisti saranno Guido Fienga, Paulo Fonseca ed Edin Dzeko: le tre figure più rappresentative della Roma. Colloqui telefonici tra il tecnico e il dirigente ce ne sono stati durante questo periodo di vacanza. Fonseca sa che ci si aspetta di più da lui e dal suo staff e che se ci fosse stato più tempo a disposizione la sua posizione sarebbe stata valutata con maggiore attenzione dalla nuova società, ma nelle telefonate avute con Fienga si è parlato di mercato e di come rendere la squadra più forte. Proprio in chiave mercato, sarà fondamentale l’incontro che entrambi avranno con Edin Dzeko (il bosniaco è apparso scontento di alcune soluzioni tattiche dopo la sconfitta con il Siviglia e bisognerà chiarirsi per non dare adito ad equivoci). Dzeko e il suo entourage poi incontreranno anche Fienga per capire da subito se il matrimonio con la Roma continuerà o se ci sarà un divorzio.

(Corsera)