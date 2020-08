Dzeko, arriva la telefonata di Pirlo. Fienga, via alla svendita degli esuberi

La Roma inizia a mettere in atto il piano di dismissioni che Fienga ha presentato a Friedkin nella riunione andata in scena a Londra dopo il closing. L'obiettivo: realizzare 100 milioni di plusvalenze entro giugno 2021 e allo stesso tempo abbassare il monte ingaggi di almeno il 20% (per intenderci dai 140 milioni attuali a 115).

Se per Kolarov la strada è ormai spianata per un suo passaggio all'Inter (1 milione nelle casse di Trigoria), ci vorrà ancora qualche giorno per Dzeko. Il bosniaco nelle ultime ore è stato contattato da Pirlo che gli ha ribadito la propria stima e come sarebbe felice di allenarlo. Intanto Paratici è pronto a liberare Milik. Il centravanti, da oggi in Polonia, si confronterà con il proprio agente. Roma e Napoli sono pronte a sedersi ad un tavolo. Con Allan ceduto all'Everton, il club azzurro farà un nuovo tentativo per Veretout: Milik e Maksimovic per il centrocampista francese e Under.



Intanto Fienga lavora alla cessione di Schick. Il Lipsia è fermo a 20 milioni, il Bayer Leverkusen, in procinto di vendere Volland, è pronto al sorpasso offrendone 22. Per Santon, oltre al Besiktas, c'è stato un duplice sondaggio da parte del Parma e del Genoa che aspetta anche Jesus. Il brasiliano, rifiutato il Cagliari, lavora per liberarsi a zero e accasarsi in Liguria.

(Il Messaggero)