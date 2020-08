Domani si parte, prima amichevole contro il Benevento

Da domani la Roma si ritroverà a Trigoria per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. I giocatori e l’allenatore, domani nell’arco della giornata, saranno sottoposti ai tamponi. Nei prossimi due-tre giorni, oltre ai tamponi e a tutti i test legati al Covid, i giocatori saranno pesati e sarà fatta un’analisi dei dati raccolti dal gps in merito agli allenamenti fatti durante le vacanze. Il 28 e il 29 sono previsti due allenamenti al completo, poi dal 30 Trigoria si svuoterà per gli impegni di gran parte dei calciatori con le rispettive nazionali. Fonseca scioglierà quasi subito uno degli interrogativi più grandi: insisterà, come sembra, con la difesa a tre o tornerà a quattro? Durante la preparazione ci saranno un paio di amichevoli, con la prima già fissata per il 5 settembre a Trigoria contro il Benevento. Poi, nelle intenzioni del tecnico, ce ne dovrebbe essere un’altra.

(Gasport)