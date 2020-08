Diritti tv, cordata di tre fondi per convincere la Serie A

Il calcio italiano sembra avere nel mondo molto più appeal di quanto si pensi. Per questo motivo la Lega sta lavorando per la creazione di una propria media company dei diritti tv della Serie A, che prenderebbe il via nel triennio 2021/2024. Le offerte che la Lega prender in considerazione dovranno pervenire entro il 25 agosto e, l'ipotesi, è che ne stia arrivando una da una cordata costituita da tre grandi fondi: Cvc, Advent e Fsi. Il piano prevederebbe un investimento di questi fondi per una cifra che si aggira tra il miliardo e mezzo e i due miliardi di euro. La Lega si riunirà il 2 settembre ma non è da escludere che la proposta venga fatta aspettare. Sul piatto c' anche l'idea su cui spinge il presidente del Napoli De Laurentiis, per cui si dovrebbe creare una media company autonoma all'interno della Lega con la creazione di un canale che trasmetta le partite della A.

(gasport)