Dentro la galassia Friedkin. La Roma rifà… l’americana

Prima dell’acquisizione della Roma, l'ultimo annuncio ufficiale del gruppo Friedkin era stato l’apertura del primo hotel cittadino a Austin. Automobili, turismo, cinema, e adesso sport. Dan Friedkin, 54enne texano nato in California, ha ereditato il colosso della rivendita di Toyota negli Usa avviato dal padre sul finire degli anni Sessanta e ci ha costruito attorno una galassia che spazia in più campi. La Gulf States Toyota, con oltre 150 concessionarie tra Texas, Oklahoma, Louisiana, Mississippi e Arkansas, è il motore trainante (in tutti i sensi) del gruppo: 9,2 miliardi di dollari (7,7 miliardi di euro) grazie alle vendite delle vetture giapponesi. Nel gruppo Friedkin fanno parte una catena di alberghi e resort in giro per il mondo (Auberge Resorts Collection), due campi da golf (Congaree e Diamond Creek), un safari in Tanzania (Legendary Expedition), una collezione di aerei militari, case di produzione cinematografica con tanto di nomination all’Oscar e Palma d’oro (Imperative Entertainment e 30West), persino un’azienda specializzata nelle riprese aeree (Pursuit Aviation).

Quello sulla Roma si tratta di un progetto di medio-lungo periodo.Friedkin dovrà prima di tutto mettere in sicurezza i conti giallorossi completando l’aumento di capitale entro il 31 dicembre.

(Gasport)