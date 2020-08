De Sanctis nuovo ds. Ma il mercato lo farà Fienga

Nella giornata di domani Morgan De Sanctis sarà nominato nuovo direttore sportivo della Roma. I giallorossi, per necessità burocratiche, sono stati costretti ad avere in vista dell'apertura del mercato di settembre un nome per ricoprire quel ruolo, per questo hanno scelto di pescare dall'interno. Il mercato sarà gestito da Fienga coadiuvato da alcuni procuratori, rimane che la professionalità di De Sanctis sembra esser stata apprezzata dalla nuova proprietà Friedkin e per questo non è da escludere che alla fine del mercato, quando Morgan potrebbe scegliere di andare via e di lasciare la propria posizione in società, non si assista a nuovi scenari e offerte differenti sempre in giallorosso.

(gasport)