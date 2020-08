Dan pensa ai partner per il nuovo impianto

Dan Friedkin, diventato la scorsa settimana ufficialmente il nuovo presidente della Roma, ha preso le redini della società e sta cercando di lavorare per far in modo di portare a termine soprattutto il progetto relativo al nuovo stadio. Quest'ultimo, che prosegue verso l'approvazione anche soprattutto per via della ricandidatura della sindaca Raggi che vuole usare il progetto per la propria campagna elettorale, è uno dei primi obiettivi che Friedkin vuole realizzare. Per questo motivo il tycoon texano starebbe cercando partner che vogliano investire nell'impianto e che contribuiscano alla sua realizzazione nel minor tempo possibile.

(Il Romanista)