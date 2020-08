Sabato prossimo è in programma la prima amichevole della stagione a Trigoria contro il Benevento. Dopo la sfida alla neopromossa formazione di Inzaghi, mercoledì 9 settembre la Roma il Frosinone. Trigoria, in ogni caso, da domani si svuoterà: 13 i giocatori che andranno in nazionale. Da Villar a Dzeko, passando per Calafiori, Ünder, Cristante, Florenzi, Mancini, Pellegrini, Spinazzola, Zaniolo, Schick e Olsen, torneranno tutti tra il 5 e il 10.

(Gasport)