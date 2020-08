Dalle firme ai progetti: ora tocca a Friedkin fare grande la Roma

Oggi la Roma cambierà proprietario: Dan Friedkin diventerà il 25° presidente della Roma, che acquisterà le 12 società della galassia giallorossa per 591 milioni. Senza debiti ed incombenze finanziarie, però, la somma pagata a Pallotta sarà di 199 milioni, il reale valore del club (nel 2011 era di 110). Per Pallotta e soci si tratta di una perdita significativa.

Firmato il closing, andrà in scena il primo vertice in conference call con il CEO Fienga e il vicepresidente Baldissoni. Ed oggi cambierà la prima metà del CdA con le dimissioni di sette componenti statunitensi: entreranno, invece, Dan Friedkin, suo figlio Ryan, e i fedelissimi manager Watts, Walker e Williamson. Direttore sportivo e direttore tecnico saranno nominati a fine mercato, nel mirino per la carica di ds Ausilio, Paratici e Giuntoli. Non è previsto il rientro di Totti e De Rossi. Si sta, inoltre, lavorando a un piano quinquennale e l'obiettivo è tornare in Champions. Non sarà un mercato di colpi perché l'imprtante ora è mettere in sicurezza i conti del club. Saranno blindati i gioielli a cominciare dal rinnovo di Zaniolo e si sta lavorando al ritorno di Smalling.

(Gasport)