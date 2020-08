Da Smalling a Maksimovic, via alla caccia al centrale

La Roma si prepara a iniziare a operare seriamente sul mercato, che si aprirà ufficialmente il primo settembre. A guidare le trattative giallorosse, almeno sulla carta, ci sarà Morgan De Sanctis, anche se sarà Fienga insieme a Ryan Friedkin a lavorare dietro la quinte. I colpi su cui la Roma spera rapidamente di arrivare a una positiva conclusione riguardano il ruolo di direttore sportivo per le prossime stagioni, Paratici della Juventus sembra inarrivabile per questo vista la situazione societaria dell'Inter si potrebbe arrivare direttamente ad Ausilio, e un giocatore per la difesa. Il nome che tutti i tifosi sperano di rivedere nella Capitale è quello di Smalling, a cui si sta lavorando. Non si esclude però l'arrivo di Maksimovic dal Napoli, con cui i giallorossi stanno trattando per provare a chiudere l'affare Milik, o di Rugani o Romero dalla Juventus. Infine sarebbe stato proposto anche Papastathopoulos, difensore dell'Arsenal in scadenza il prossimo anno.

(Il Messaggero)