Da Smalling a Dzeko: Roma, un mercato con tre “X” e i gioielli da difendere

La seconda Roma di Fonseca, a un giorno dal raduno, parte ancora con alcuni ruoli da sistemare. Complice anche una stagione sui generis e anomala nel suo svolgimento. Sono soprattutto 3 le incognite da risolvere: la prima è ovviamente quella del difensore centrale. La Roma ha deciso di giocarsi le proprie carte fino alla fine con Chris Smalling, L’offerta presentata al Manchester United è di 17 milioni di euro (3 per il prestito e 14 per l’obbligo di riscatto), in caso l’operazione non riesca le alternative sono Papastathopoulos, Maksimovic o Romero. La seconda pedina mancante è quella dell’esterno destro di difesa, possibilmente uno che sappia giocare a tuttafascia. Potrebbe anche andar bene Florenzi, sempre che il rapporto di “stima tecnica” con Fonseca si ricomponga. E infine manca il vice-Dzeko.

C'è poi la questione dell'asse centrale, a cominciare dal portiere. Pau Lopez non ha convinto ma non sarà facile trovare una squadra disposta a sborsare oltre 20 milioni. Infine ci sono Dzeko e Veretout, il primo lo vuole la Juventus, il secondo il Napoli. Già domani il bosniaco avrà un incontro con Fienga per decidere il futuro.

(gazzetta.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE