Da Milik a Under: Roma, canta Napoli

L'asse di mercato che lega Roma e Napoli continua ad avvicinarsi sempre di più. Dopo che il presidente De Laurentiis si è esposto in prima persona per dare il benvenuto a Dan Friedkin, nuovo proprietario giallorosso, la sensazione è che durante il prossimo mercato Fienga e Giuntoli, ds partenopeo, si troveranno a parlare molto spesso per alcuni giocatori. Due nomi su tutti sono quelli di Under e Milik. Il turco rientra nella lista desideri del Napoli e, qualora partisse Koulibaly, arriverebbe alla corte di Gattuso insieme a Boga. Per quanto riguarda l'attaccante polacco, questo era convinto di poter andare alla Juventus, ma l'esonero di Sarri ha complicato tutti i suoi piani. La Roma ci prova, e il Napoli potrebbe dire si attraverso lo scambio che vedrebbe coinvolto Under più soldi. Difficile che nella trattativa si inserisca il cartellino di Veretout, considerato a oggi quasi incedibile per la società giallorossa.

(Il Messaggero)