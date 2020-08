Cuore giallorosso, testa alla Juve. I dubbi di Dzeko

Tutti i dubbi di Dzeko. Da una parte la Roma, il legame con la città, per lui e per tutta la sua famiglia, a cominciare dalla moglie Amra e dai suoi due figli nati nella capitale (nei prossimi giorni nascerà il terzo). Dall’altra la Juve, con la possibilità di chiudere la carriera vincendo qualcosa e rigiocando la Champions. Ore importanti di riflessione, per il bosniaco diviso tra cuore e ragione. E quest’ultima sembra stavolta pesare davvero più dei sentimenti. Anche la signora Dzeko lascia libero il marito di decidere il meglio per la sua carriera: Torino è distante un’ora di aereo, il legame con Roma non lo spezzerebbero certo due stagioni in bianconero. Semmai, la partenza di Edin lascerebbe la malinconia di constatare quanto anche col cambio di proprietà, sia complicato immaginare nel breve una Roma competitiva per scudetto o coppe.

(La Repubblica)