Costruire per il futuro guardando all'Europa

Il prossimo sarà inevitabilmente un anno di transizione. Questo, però, non vuol certo dire che la Roma tira i remi in barca, anzi. La società si è posta come obiettivo il ritorno in Champions League. L’obiettivo, però, è far bene anche in Europa League e in Coppa Italia, arrivando il più avanti possibile, se non fino in fondo. Per mantenere alta la competitività del club si è così deciso di tenere i gioielli Zaniolo e Pellegrini. Da capire cosa succederà con Dzeko e l'eventuale ritorno di Smalling.

(Gasport)