Coronavirus: tre positivi in due giorni, la Roma trema

La Roma non dorme sonni tranquilli dopo aver registrato 3 positivi al coronavirus in sole 48 ore. Oltre ai due ragazzi della Primavera, ieri anche Mirante è risultato positivo al tampone e dovrà restare in isolamento per i prossimi 14 giorni. Anche il portiere, come i due Primavera, era stato in vacanza in Sardegna, particolare che preoccupa non poco il club. Infatti gran parte della squadra ha trascorso le vacanze in terra sarda: Zaniolo, Kolarov, Pellegrini, Mkhitaryan, Spinazzola, Ibanez e Smalling (che sta provando a convinvere lo United a rientrare nella Capitale.

Perotti, Kluivert e Santon invece sono stati a Ibiza, Pau Lopez ha fatto un giro tra Spagna e Portogallo, Veretout è stato in Costa Azzurra mentre Dzeko ha passato le vacanze a Dubrovnik.

Fonseca è stato in Ucraina, a Kiev, ed è stato fotografato mentre si trovava da un sarto - mentre provava un vestito confezionato su misura - senza mascherina e senza rispettare la distanza di sicurezza. Il club avrebbe preferito un comportamento più rigoroso.

(Corsera)