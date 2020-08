Controlli a tappeto, domani tocca a Zaniolo

Dopo aver rilevato la positività di due giocatori della Primavera di Alberto De Rossi e quella del secondo portiere giallorosso Antonio Mirante, la Roma sembra essere in ansia per il ritorno a Trigoria dei propri giocatori. In tutte le squadre di Serie A sembra si stiano rilevando casi di giocatori positivi al Covid-19, e la società non vuole rischiare di dover rinviare l'inizio della preparazione o, peggio, dover far allenare i giocatori individualmente. Tra i giocatori che si dovranno sottoporre al test c'è anche Zaniolo, tornato dalla Sardegna ma volato subito a La Spezia per il compleanno della mamma. Il talento giallorosso sarà testato nella giornata di domani e, la speranza, è che possa iniziare da subito ad allenarsi con i compagni di squadra.

(corsera)