Cluster a Trigoria: positivi a quota 6. Kolarov all’Inter

A Trigoria c’è molta preoccupazione per i nuovi due casi di positività: dopo Mirante e Carles Perez, oltre ai due ragazzi della Primavera, dal giro di tamponi fatto giovedì alla ripresa nel centro sportivo giallorosso, sono risultati positivi asintomatici Bruno Peres e Kluivert. L’organizzazione pensata da Fonseca e dal club è andata in tilt, all’interno del terrore legato alla gestione di una situazione nuova e preoccupante. Per questo tecnico e società hanno deciso di annullare il primo allenamento pre-stagionale, previsto per ieri alle 18, rinviando qualsiasi decisione a oggi. Inoltre le eventuali cessioni in vista aumentano le preoccupazioni di Paulo Fonseca, che si prepara a perdere molto probabilmente sia Dzeko sia Kolarov, i due riferimenti dello spogliatoio giallorosso, dopo aver perso, sperando di ritrovarlo più avanti, Chris Smalling. Le esigenze di bilancio, l’età dei due calciatori, la loro volontà di cambiare aria, tutti elementi che rendono piuttosto malinconica soprattutto l’eventuale partenza di Dzeko.

(La Repubblica)