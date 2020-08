C'è una difesa da ricostruire: Smalling resta la scelta migliore

Il primo nome per ricostruire la linea difensiva della Roma è sempre quello di Smalling. Nonostante filtrino voci di un accordo imminente, a Trigoria ancora frenano: l’inglese era e resta un obiettivo, il primo ma non l’unico. Piace Romero, ma la concorrenza è enorme, e piace anche Maksimovic del Napoli. Un altro nome è quello di Papastathopoulos dell’Arsenal, ma per Fonseca non sarebbe la prima scelta. Nei prossimi giorni sisciogliere anche il nodo terzini. Florenzi e Karsdorp sono in uscita e a sinistra rischia di restare solo Spinazzola. Piace molto Biraghi ma la Roma, attraverso alcuni intermediari, sta sondando anche il mercato inglese.

Cessioni: Fazio interessa a Villarreal e Valencia ma vorrebbe restare, Perotti per ora ha detto no alla Turchia, mentre Calafiori appare destinato a restare a Trigoria. Diawara interessa molto all'Arsenal ma il prezzo è di almeno 25 milioni più bonus. E' fredda la pista di uno scambio con Torreira.

(Gasport)