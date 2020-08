C'è un mare di casi. La Serie A tampona

La paura che il prossimo campionato di Serie A possa essere ancora una volta fermato, o quantomeno rimandato, a oggi sembra essere infondata. Sono molti i giocatori che in questo momento della stagione stanno risultando positivi al Covid-19. A rimetterci potrebbero però essere le società, costrette a iniziare i ritiri con allenamenti individuali, cosa che non sarebbe il massimo in vista del nuovo campionato. Inoltre se la curva dei contagi continuasse a salire, come sta avvenendo in questi giorni, la Lega potrebbe pensare di fare retromarcia sulla possibilità di apertura degli stadi ai pochi tifosi.

(Il Messaggero)