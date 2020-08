Capitale Roma, il piano Friedkin

Dan Friedkin ha un piano industriale già pronto - condiviso anche col CEO Fienga - , sul quale ha chiesto la consulenza di manager che conoscono la realtà del calcio italiano ed internazionale. E' un progetto ambizioso che si può sintetizzare in sei punti:

1) al centro la competitività: allestire una squadra di vertice in Italia e anche nelle competizioni internazionali. Bisogna attivare un processo di miglioramento della squadra, finalizzata a raggiungere la stabilità finanziaria del club; 2) strategia mirata di mercato, che contempla l'acquisto, lo sviluppo e la cessione dei calciatori sempre per assicurare la solidità finanziaria a lungo termine del club e la valorizzazione dei giovani; 3) rafforzamento del marchio del club in ogni settore strategico. Qui Friedkin riconosce l'impegno di Pallotta; 4) lo stadio è una vetrina non solo della squadra, ma anche della città. Friedkin è intenzionato a continuare l'investimento già avviato senza troppo interesse per quello che c'è intorno, vuole concretezza e non programmi futuribili ed ipotetici; 5) espandere la relazione con i tifosi a livello mondiale, offrendo possibilità di coinvolgimento e interazione col club; 6) infine, creare sinergie con gli altri presidenti di Serie A ed europei, nonché con gli organi di governo calcistico.

(Corsport)