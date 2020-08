Calendario: l’Inter chiederà di rinviare la Serie A di un’altra settimana. Ipotesi allo studio

Le squadre di Serie A durante questa settimana inizieranno a preparare la nuova stagione, che dovrebbe prendere il via il 19 settembre, ma alcuni club potrebbero chiedere uno spostamento. La squadra che si esporrà in prima persona dovrebbe essere l'Inter, che ha da poco chiuso la propria stagione in Europa League, anche se molti club sarebbero d'accordo con lo slittamento di una settimana per l'inizio della Serie A. Intanto il 1 o il 2 settembre verrà stilato il calendario, mentre il 31 agosto andrà in scena il Consiglio Federale in cui si deciderà il da farsi in merito all'offerta della maxi cordata

formata da Cvc, Advent e Fsi.

(Corsera)