Settimana decisiva per quanto riguarda il futuro di Edin Dzeko. Il bosniaco, infatti, continua ad essere l'obiettivo principale per l'attacco della Juventus, che vorrebbe il nuovo centravanti in organico quando saranno finiti gli impegni delle nazionali, così da permettere a Pirlo di lavorare per una decina di giorni. Già questa settimana l’attaccante si confronterà col CEO giallorosso Fienga che sarà curioso di conoscere le intenzioni del numero 9.

(tuttosport)