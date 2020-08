Calcio, preoccupati i medici federali

La Serie A torna ancora una volta a tremare a causa dell'alto numero di contagi da Covid-19. In particolare a preoccupare sono i vari giocatori dei club del massimo campionato italiano che sono risultati positivi al rientro dalle vacanze e che rischiano di non far partire i ritiri delle società o, peggio ancora, di far slittare l'inizio della Serie A. In merito ha parlato il rappresentante dei medici dei club di A, Gianni Nanni: «Siamo preoccupati. Se i casi dovessero aumentare ed essere così rilevanti in alcune squadre tanto da rimandare ritiri o preparazione, lo slittamento del campionato diventerebbe un’ipotesi concreta». Sulla stessa linea anche Walter Della Frera, rappresentante dell’Aic nella commissione medica della Figc: «Avremmo voluto alleggerire il protocollo, ma in questo momento è già tanto se il governo ci fa andare avanti con questo».

(corsera)