Brand: visibilità internazionale per attrarre nuovi sponsor

Nel piano che Friedkin ha messo a punto per la Roma c'è anche l'obiettivo di «continuare a rafforzare la percezione e la visibilità internazionale del brand As Roma». A questo, ovviamente, è preposto soprattutto Francesco Calvo, che nel management-team della nuova Roma manterrà il ruolo di Chief Operating Officer. Si andrà a caccia di visibilità - come fatto in precedenza da Pallotta con le varie tournée - anche per entrare in contatto con nuovi possibili sponsor, considerando che i contratti con Qatar Airways e Hyundai scadono entrambi a giugno.

(Gasport)