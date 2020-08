Asse con la Premier

Le telefonate e i contatti tra Trigoria e l'Inghilterra sono molto caldi. In difesa Smalling è sempre la prima scelta: i contatti sulla rotta Roma-United continuano, con gli inglesi che chiedono sempre 20 milioni e la Roma che non si muove dai 17. Un’alternativa, che col passare delle ore prende sempre più piede, porta sempre a Papastathopoulos dell’Arsenal.

Per quanto riguarda un rinforzo a centrocampo, Jorginho - attualmente al Chalsea - tornerebbe volentieri in Italia. A Fonseca piace ma al momento non è una pista calda perché prima di pensare ad un investimento importante la Roma deve prima cedere Diawara.

Capitolo cessioni: Ancelotti vorrebbe Florenzi all'Everton, ma su di lui c'è anche il Siviglia di Monchi. Olsen può andare in prestito al Celtic, ma a Roma vorrebbe che il club scozzese contribuisse al pagamento dello stipendio. Schick, invece, sembra vicino al ritorno in Bundesliga: lo attende il Bayer Leverkusen.

(Gasport)