Friedkin, colloquio telefonico con Fonseca: la nuova Roma prende forma

Il passaggio della Roma nelle mani del Friedkin Group è ormai cosa ufficiale da giorni, ma la nuova proprietà non ha ancora avuto modo di incontrare di persona i componenti dello staff tecnico. Ecco perchè, secondo quanto riferisce il portale della rosea, Ryan e Dan Friedkin avrebbero contattato Paulo Fonseca con una videochiamata. Lo scopo? Quello di esprimere personalmente il loro sostegno nei confronti della sua guida tecnica e di fare il proprio in bocca al lupo in vista della prossima stagione

(gazzetta.it)

