Arsenal in pressing per Diawara

L'Arsenal si prepara ad affondare il colpo per portare a Londra il centrocampista giallorosso Diawara. I Gunners sembra si siano rifiutati di pagare la clausola di 45 milioni fissata per Thomas dell'Atletico Madrid, e avrebbe quindi deciso di puntare tutto sul guineano. Per lui sarebbe pronta un'offerta di 30 milioni, che garantirebbe alla Roma una plusvalenza, visto che il giocatore era arrivato dal Napoli per 21 milioni. I giallorossi vorrebbero chiedere all'Arsenal di inserire nella trattativa Torreira, centrocampista che piace molto sia a Fonseca che ad altri club di Serie A come Fiorentina e Torino.

(corsera)