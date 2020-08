Ansia a Trigoria, positivo Mirante: “Sono asintomatico”

Giornate di ansia in casa Roma. Infatti dopo i due casi in Primavera è risultato positivo al Coronavirus anche il secondo portiere della prima squadra Antonio Mirante. Lo ha annunciato lui stesso in un messaggio pubblicato su Instagram: “Sono purtroppo risultato positivo. Sto bene, non ho alcun sintomo, né tosse né febbre. Sono in isolamento, spero di guarire presto e riprendere prima possibile la preparazione con i miei compagni”. I rientri dalle vacanze stanno creando agitazione e un clima pesante a Trigoria, e probabilmente il club giallorosso potrebbe quasi imporre una sorta di isolamento per evitare nuovi positivi.

(La Repubblica)