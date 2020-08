Anche Peres e Kluivert positivi: allarme nella Capitale

Infatti, dopo i due giocatori della Primavera ad aver inaugurato la serie, sono arrivati quasi a ruota i casi prima di Antonio Mirante e poi di Carles Perez, entrambi positivi al coronavirus. Ieri anche Bruno Peres (che è stato in vacanza fra Campania e Sicilia) e Justin Kluivert (che ha scelto invece Ibiza) non hanno superato la prova del tampone e quindi, pur essendo in buone condizioni di salute, sono stati subito isolati. Tutto questo, ha portato alla cancellazione dell’allenamento e a fissare per stamattina un nuovo ciclo di tamponi per tutta la squadra. Saranno del tipo a risposta rapida, così - se tutto andrà bene - finalmente potrebbe andare in scena il primo allenamento. Tra l’altro la pandemia sta frenando anche l’arrivo di Dan Friedkin e di suo figlio Ryan a Roma. Entrambi in questo momento si trovano negli Stati Uniti ed il loro arrivo è atteso per la metà di settembre.

(Gasport)